"Я не вернусь" - мать двоих детей попрощалась с родственниками и ушла из дома

В Одессе разыскивают 40-летнюю Таисию Матяш. 6 сентября в 23:00 женщина вышла из дома на ул. Академика Заболотного, 77 и не вернулась.

Дома остались 2 детей. Об этом Gazeta.ua рассказал поисковик Валерий Комаров.

"Женщина попрощалась перед тем с родственниками. Сказала, что выпила яд. Больше не вернется и ее никто не увидит", - сказал Комаров.

Автор: предоставлено Валерием Комаровым В Одессе разыскивают 40-летнюю Таисию Матяш, которая ушла из дома 6 сентября и не вернулась

Была одета в джинсовые шорты и сине-белую футболку с надписью "MOCITO" (как на фото).

Если кто-то видел женщину или знает, где она находится, просят звонить мужу: (096) 628 36 59, Михаил.

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