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среда, 23 декабря 2020 13:11

9-летнюю девочку всю ночь не пускали домой
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В Ровно сожитель матери не пустил домой 9-летнюю девочку. Она всю ночь бродила по улицам. Приютила девочку по просьбе патрульных ее бабушка
Фото: facebook.com/rivnepolice
В Ровно сожитель матери не пустил домой 9-летнюю девочку. Она всю ночь бродила по улицам. Приютила девочку по просьбе патрульных ее бабушка
В Ровно сожитель матери не пустил домой 9-летнюю девочку. Она всю ночь бродила по улицам. Приютила девочку по просьбе патрульных ее бабушка

23 декабря в Ровно на ул. Романа Шухевича прохожий около 4.00 встретил 9-летнюю девочку.

Она рассказала, что ее не пустил домой мужчина, с которым живет мать. Поэтому бродила по улицам города, не зная куда ей деваться, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"По словам девочки, мать утром ушла из дома и пообещала вернуться, но не сделала этого. Патрульные отправились в квартиру вместе с ребенком. Мужчина действительно не открыл дверь, сказал, "Убирайся! Я тебе не отец! . А патрульным, по просьбе которых он открыл дверь, мужчина объяснил, что девочка ему не дочь и в квартире не прописана", - рассказали в пресс-службе.

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Патрульные установили место регистрации матери и бабушки девочки и отвезли ее туда. Бабушка сказала, что воспитание ребенка - обязанность родителей и неохотно приняла внучку. Но по просьбе патрульных накормила и обогрела девочку.

Патрульные сообщили о ситуации все соответствующие службы.

В Херсоне пьяная мать выгнала ночью на улицу из собственного дома свою 9-летнюю дочь. Ребенка приютила соседка. Она пыталась поговорить с матерью, но та вела себя агрессивно.

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