9-летнюю девочку всю ночь не пускали домой

Фото: facebook.com/rivnepolice

23 декабря в Ровно на ул. Романа Шухевича прохожий около 4.00 встретил 9-летнюю девочку.

Она рассказала, что ее не пустил домой мужчина, с которым живет мать. Поэтому бродила по улицам города, не зная куда ей деваться, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

"По словам девочки, мать утром ушла из дома и пообещала вернуться, но не сделала этого. Патрульные отправились в квартиру вместе с ребенком. Мужчина действительно не открыл дверь, сказал, "Убирайся! Я тебе не отец! . А патрульным, по просьбе которых он открыл дверь, мужчина объяснил, что девочка ему не дочь и в квартире не прописана", - рассказали в пресс-службе.

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Патрульные установили место регистрации матери и бабушки девочки и отвезли ее туда. Бабушка сказала, что воспитание ребенка - обязанность родителей и неохотно приняла внучку. Но по просьбе патрульных накормила и обогрела девочку.

Патрульные сообщили о ситуации все соответствующие службы.

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