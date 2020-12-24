9-летняя девочка едва не выпрыгнула с балкона, потому что хотела к матери

Ребенок хотела к маме, которая в это время была на работе Фото: zolochiv.net

В Ивано-Франковске 9-летняя девочка едва не прыгнула с балкона.

Ребенок хотела к маме, которая в это время была на работе, сообщили в патрульной полиции Ивано-Франковской области.

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"Сегодня утром патрульные получили сообщение о том, что на улице Славы Стецько 9-летняя девочка намерена спрыгнуть с подоконника вниз. Стражи порядка немедленно бросились на указанный адрес и уже через несколько минут общались с ребенком. Во время разговора патрульные уговорили ребенка спуститься с подоконника , а тем временем их коллега с помощью лестницы попал в помещение девочки. Успокоившись, девочка рассказала, что мама на работе, а она не может открыть дверь, поэтому хочет прыгнуть вниз, чтобы найти мать ", - говорится в сообщении.

Патрульные связались с матерью и она быстро приехала домой. Сейчас девочка в безопасности. О случае также сообщили работникам ювенальной превенции.

В Херсоне к полицейским обратился 6-летний мальчик и сказал, что ему страшно быть одному дома. Инцидент произошел в Таврийском микрорайоне. Мать оставила его на 15 мин. и пошла по делам.