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понедельник, 30 декабря 2019 11:29

9-летний мальчик чуть не утонул в глиняном котловане
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В течение 2019-го года жизни десятков взрослых и детей спасли неравнодушные свидетели трагедий. Gazeta.ua напоминает о нескольких героических поступков.

Нацгвардейци спасли 3 человек, которые попали в ДТП 7 мая. Бойцы ехали из зоны проведения ООС. Недалеко от поселка Приазовское в Запорожье увидели разбитые автомобили. Одна машина вылетела в кювет, а другая лежала перевернутой на дороге.

С одной машины нацгвардийци вытащили мужчину и женщину. Водителя другого автомобиля - женщину, пришлось освобождать с помощью лома, поскольку ее зажало среди металла. Людям оказали домедицинскую помощь и дождались приезда полиции.

Автор: facebook.com/mvs.gov.ua
  Гвардейцы спасли людей, попавших в ДТП
Гвардейцы спасли людей, попавших в ДТП

14-летний Ярослав Степаненко из города Смела Черкасской области не дал утонуть в глиняном котловане 9-летнему Богдану. Инцидент произошел в конце сентября на старой лодочной станции у Смелянской ТЭЦ. 3-классник запускал в небо игрушечный пенопластовый самолетик, который ветер занес над глиняным котлованом, полностью заполненным технической водой. Малый подбежал к котловану и пытался достать любимую игрушку, глиняный берег не выдержал и мальчик мгновенно оказался в воде. Он не умеет плавать, поэтому очень испугался и начал звать на помощь, а тем временем его каждую секунду все больше затягивало в глину.

Автор: dsns.gov.ua
  14-летний Ярослав Степаненко из города Смела Черкасской области спас из глиняного котлована 9-летнего Богдана
14-летний Ярослав Степаненко из города Смела Черкасской области спас из глиняного котлована 9-летнего Богдана

Ярослав Степаненко был неподалеку, подбежал к водоему и начал спасать школьника. Он подплыл сзади и схватил за одежду утопающего, так доплыл до берега.Там другие дети помогли выбраться из воды.

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В Новоград- Волынском Житомирской области 18-летний Святослав Мартынюк спас 2-летнюю девочку, которая упала с 7-метрового моста в реку Случь. Она здесь неглубокая, но дно каменистое.

Происшествие случилось в первые дни октября. Святослав стоял с друзьями на берегу. Он говорит, сразу побежал в воду. За несколько минут добрался до ребенка и схватил его на руки. Малая сквозь слезы сказала, мол, в воду ее бросили намеренно.

Напуганная мать девочки прибежала, когда ребенка уже вытащили. Их вместе отправили в больницу. Повреждений у девочки не обнаружили, но было переохлаждения. Медики считают, что от гибели ребенка спасла зимняя одежда, которая сработала как спасательный круг.

36-летнюю мать девочки полицейские допросили в больнице. Пришли к выводу, что женщина невиновна.

Автор: zt.20minut.ua
  В Житомирской области 18-летний Святослав Мартынюк спас 2-летнюю девочку, которая упала с 7-метрового моста в реку Случь
В Житомирской области 18-летний Святослав Мартынюк спас 2-летнюю девочку, которая упала с 7-метрового моста в реку Случь

В Николаеве в девятиэтажке на ул. Китобоев супруги Лютиковы спасли с огня 78-летнего Владимира Госенка с внуками-близнецами 4-летними Вероникой и Дмитрием.

Пожар вспыхнул в 6:53 29 октября. Едкий дым, плач детей и кашель соседа первой услышала Марина Лютикова. Выбила двери в соседскую квартиру и вывела малышей. Ее муж, Александр Лютиков, тащил на себе соседа. Он имеет проблемы с ногами и практически не ходит.

Автор: dsns.gov.ua
  Николаевка Марина Лютикова с мужем Александром спасли из огня 78-летнего Владимира Госенка с внуками-близнецами 4-летними Вероникой и Дмитрием
Николаевка Марина Лютикова с мужем Александром спасли из огня 78-летнего Владимира Госенка с внуками-близнецами 4-летними Вероникой и Дмитрием

В квартире Госенков нет электричества. Выключили прошлом году за долг в 3 тыс. грн. Пожар вспыхнул из-за зажженной свечи.

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В Энергодаре Запорожской области 41-летний Александр Хачко спас Валерию Мещанову, 11 лет. Девочка зашла на тонкий лед озера и в 15 м от берега провалилась. Событие произошла 28 ноября недалеко от местного дома культуры.

Автор: zp.dsns.gov.ua
  Енеогодаровець Александр Хачко со спасенной им 11-летней Валерией Мещановой, ее матерью Ириной и Павлом Пилинским с 13-й ДПРЧ Энергодара
Енеогодаровець Александр Хачко со спасенной им 11-летней Валерией Мещановой, ее матерью Ириной и Павлом Пилинским с 13-й ДПРЧ Энергодара

Мужчина понимал, что добраться по льду к ребенку не сможет - не выдержит веса. Поэтому разбивал его руками перед собой. На берегу были десятки людей, но никто больше не бросился на помощь. Когда Александр вынес Валерию на берег - там уже ждали медики и спасатели. Мужчина отморозил руки и порезал льдом тело. У Валерии диагностировали переохлаждение. Обеих забрали в больницу.

Спасатели вручили Александру Хачко награду "За героизм и человечность".

В селе Турильче Борщевского района Тернопольской области 55-летняя Дарья Бабий спасла из огня трех соседских детей из семьи Благих днем ​​8 октября. Когда начался пожар, 11-летняя Анна, Игорь, 5 лет, и 3-летний Александр дома были сами.

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30
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