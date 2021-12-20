9-летнего ребенка похитили возле школы (обновлено)

В Полтавской области возле школы похитили 9-летнего мальчика. Фото: facebook.com/police.polt

В селе Вишняки Лубенского района Полтавской области похитили 9-летнего мальчика.

Это произошло у местной школы 20 декабря около 9:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Бабушка мальчика рассказала, что возле школы неизвестная женщина забрала внука и уехала на автомобиле в неизвестном направлении", - сказано в сообщении.

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На поиски ребенка нацелен весь личный состав полиции области. Ориентировку на школьника передали коллегам из соседних областей.

Ребенка нашли менее чем через час в Киевской области, рассказал начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

"Пропавшего нашли в Киевской области патрульные полицейские. Ребенок был в легковом автомобиле, который двигался по автодороге Киев - Харьков в сторону столицы. Мальчик находился с матерью", - рассказал Рогачев.

Обстоятельства происшествия выясняют ювенальные полицейские.

В селе Красная Слобода в Черкасской области неизвестный похитил 6-летнего мальчика. К похищению может быть причастен отец мальчика, гражданин Германии.