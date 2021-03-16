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вторник, 16 марта 2021 19:13

9 суток после исчезновения Марии Борисовой: подозреваемый отказывается давать показания

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Автор: obozrevatel.com
  В селе Счастливое Херсонской области 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. В день похорон девочки порезал вены
В селе Счастливое Херсонской области 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. В день похорон девочки порезал вены

9 суток назад в Ивановке Алешковского района Херсонской области исчезла 7-летняя Мария Борисова. В тот же день ее изнасиловали и задушили, установили эксперты. Тело подбросили в недостроенный сарай неподалеку от ее дома. Его нашли 11 марта.

Подозреваемый в убийстве односельчанин - 62-летний Николай - от 14 марта находится в следственном изоляторе. Его причастность установили с помощью ДНК-экспертизы. Но свидетельствовать он отказывается. Об этом Gazeta.ua рассказал заместитель начальника областной полиции Николай Вербицкий.

Отмечает, что подозреваемый ссылается на статью 63 Конституции Украины - "Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом".

"От бесплатного защитника "молчаливый" преступник не отказался", - рассказал Вербицкий.

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Полицейские собирают другие доказательства, чтобы воссоздать полную картину преступления, добавил начальник областной полиции Александр Прокудин.

"Подозреваемый не сообщает о мотивах убийства и изнасилования. Провести обыск жилья мы уже смогли только с санкции суда, тогда же и изъяли предметы и вещи, которые в данный момент находятся на экспертизах. Это поможет установить полную картину преступления", - говорит Прокудин.

Если вину подозреваемого докажут - ему грозит пожизненное заключение.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и 10-летним братом. Подозреваемый в преступлении - товарищ отца девочки. Имеет три судимости за хулиганство и избиение людей. Последний раз освободился из тюрьмы в 2005-м. В течение прошлого года на него трижды составляли админпротоколы за мелкое хулиганство. Николай часто выпивал, перебивался заработками копача могил. Жена бросила, дети живут отдельно.

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Дата
16
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