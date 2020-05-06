8-летняя девочка погибла страшной смертью во время игры

На Харьковщине в результате обвала песка погибла 8-летняя девочка. Фото: pixabay.com

На Харьковщине в результате обвала песка погибла 8-летняя девочка.

Трагедия произошла 6 мая около 15:20 вблизи пгт Золочев, когда девочка еще с двумя детьми играла вблизи песчаного карьера, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Трое детей 9, 8, 5 лет в сопровождении родителей играли вблизи песчаного карьера. Внезапно произошел обвал грунта. Детей засыпало песком. Двоих из них удалось достать сразу, а восьмилетнюю девочку нашли под завалом только через 15-20 минут без сознания. Несмотря на принятие реанимационных мероприятий ребенка спасти не удалось", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

В Мариуполе 2 детей погибли под оползнем песка в заброшенном ангаре. Трагедия произошла, когда дети пытались сделать себе пещеру.