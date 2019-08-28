8-летний мальчик спас себя от педофила

8-летний мальчик отбился от педофила. ФОТО: Новости-N

Утром 26 августа во дворе по ул. Маршала Василевского в Николаеве неизвестный напал на 8-летнего школьника и пытался его изнасиловать.

Ученик 2-го класса одной из николаевских школ вышел во двор вместе с сестрой, которая на несколько лет старше. Через некоторое время сестра ушла посмотреть фильм и мальчик остался один. К школьнику подошел неизвестный мужчина средних лет и велел ему идти за ним. Неизвестный завел ребенка в глухой угол двора, возле забора профтехучилища. Убедившись, что никто из посторонних их не видит, мужчина приказал мальчику снять штаны и нижнее белье, после чего попытался перейти к действиям, пишет Новости-N.

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Восьмилетний мальчик не растерялся. Он ударил неизвестного кулаком в живот и убежал.

Полиция прибыла на место происшествия. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 15, ст. 152 УК Украины - попытка изнасилования.

В Киеве 22 августа на улице Шумского, 2, неизвестный мужчина приставал к несовершеннолетним девочкам на детской площадке.