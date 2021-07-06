8-летний мальчик погиб, зацепившись за электростанок

На Волыни 8-летний мальчик зацепился за электростанок и погиб от удара током. Фото: pixabay.com

В селе Большой Омеляник на Волыни 8-летний мальчик получил смертельный удар током от электроточильного станка.

Трагедия произошла 5 июля около 23:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В подвале многоэтажки загадочно погиб 16-летний парень

"Мальчик вошел в хозяйственное помещение и зацепился за электроточильный станок, в котором была разобрана пусковая кнопка. В результате он получил поражение электрическим током. Несмотря на реанимационные мероприятия ребенка спасти не удалось", - рассказали в полиции.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Ведется следствие.

На Львовщине расследуют смерть 14-летнего парня от удара тока. Трагедия произошла в церкви в селе Тарасовка Львовского района во время ремонтных работ. Парень помогал снимать старый пол. Взял в руки трубу, внутри которой был неизолированные электропровод. От удара упал. Второй парень пытался ту трубу забрать у него, его такжеударило током.