8-летний мальчик погиб, зацепившись за электростанок

 
Ексклюзивы
1/5
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
Просмотров: 117
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
В аварии погиб 11-летний парень. Он был за рулем: кто ответит
Просмотров: 522
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 2286
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 333
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 720
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1386
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1998
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 999
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3690
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5913
Фото
Все фото
5
2
4
3
3
Под Киевом автомобиль напоролся на отбойник: фото страшного ДТП
Под Киевом автомобиль напоролся на отбойник: фото страшного ДТП
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
Мужчина устроил стрельбу возле горсовета
Мужчина устроил стрельбу возле горсовета
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Не поделили Крым: в Польше украинец зарезал соотечественника
Женщина устроила резню из-за припаркованного авто
Женщина устроила резню из-за припаркованного авто
Видео
Все видео
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП
Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП
В центре Киева произошла массовая драка
В центре Киева произошла массовая драка
Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео
Экстремал с самокатом взобрался на вершину моста для "покатушек": видео
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Огромное дерево разбило людям балконы и окна
Интервью
1/5
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
"70 процентов туристов в мире - это пенсионеры" - экономист о преимуществах трехуровневой пенсионной системы
Просмотров: 117
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2304
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 216
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1089
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2439
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 774
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
вторник, 06 июля 2021 14:44

8-летний мальчик погиб, зацепившись за электростанок

  Комментировать
8-летний мальчик погиб, зацепившись за электростанок
На Волыни 8-летний мальчик зацепился за электростанок и погиб от удара током. Фото: pixabay.com

В селе Большой Омеляник на Волыни 8-летний мальчик получил смертельный удар током от электроточильного станка.

Трагедия произошла 5 июля около 23:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В подвале многоэтажки загадочно погиб 16-летний парень

"Мальчик вошел в хозяйственное помещение и зацепился за электроточильный станок, в котором была разобрана пусковая кнопка. В результате он получил поражение электрическим током. Несмотря на реанимационные мероприятия ребенка спасти не удалось", - рассказали в полиции.

Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Ведется следствие.

На Львовщине расследуют смерть 14-летнего парня от удара тока. Трагедия произошла в церкви в селе Тарасовка Львовского района во время ремонтных работ. Парень помогал снимать старый пол. Взял в руки трубу, внутри которой был неизолированные электропровод. От удара упал. Второй парень пытался ту трубу забрать у него, его такжеударило током.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «8-летний мальчик погиб, зацепившись за электростанок». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июля

Под тентом цирка за 10 мин. сгорели 167 человек

Самый долгий поцелуй длился более 50 ч.: интересные факты

Тайсон Фьюри обвинил Кличко в мошенничестве во время боя

Мальчику 10 ч. вводили сильные дозы вакцины

Украинского командира расстреляли за отказ перейти на сторону врага

Эннио Морриконе не знал, сколько создал саундтреков

Реформатора церкви сожгли заживо

Как Испания разгромила Италию в финале Евро

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 42033
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 19008
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 11439
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
10
 Просмотров: 10431
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 10071
Происшествия
Под Киевом автомобиль напоролся на отбойник: фото страшного ДТП
Под Киевом автомобиль напоролся на отбойник: фото страшного ДТП
5
 Просмотров: 522
Смертельное столкновение на трассе: водитель погиб, его семья - в больнице
Смертельное столкновение на трассе: водитель погиб, его семья - в больнице Просмотров: 234
"У меня истерика" - обвиняемый в избиении пассажирки таксист заговорил
"У меня истерика" - обвиняемый в избиении пассажирки таксист заговорил Просмотров: 612
Куратора организации Кивы отправили за решетку
Куратора организации Кивы отправили за решетку Просмотров: 306
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
Ампутирована рука, все тело иссечено осколками: 22-летнему офицеру нужна помощь
2
 Просмотров: 738
Больше всего комментируют
6
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
3
"Не мова, а блевота какая-то", - преподаватель института опозорился заявлением про украинский язык
3
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
2
Сборная Украины вернулась в Киев с Евро-2020
2
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
Голосов: 217
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть