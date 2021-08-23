8-летний мальчик не вернулся домой

На Буковине исчез 8-летний Александр Куришь.

Тревогу забила 29-летняя мать ребенка 23 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Женщина сообщила, что сын утром вышел из дома и до сих пор не вернулся", - рассказали правоохранители.

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Приметы парня: волосы, рост 100-110 см.

Был одет в серую футболку с рисунком, серые шорты и темно-синие кроксы.

Поиски без вести пропавшего парня до сих пор продолжаются. Правоохранители обращаются ко всем, кому известна информация о его местонахождении, обращаться по спецлинии "102".

Вблизи села Шкуратовка на Сумщине 20 августа потерялся в лесу 6-летний Богдан Хоменко. Собирал с родителями ягоды бузины и исчез. Мальчика искали более двухсот человек с собаками и квадрокоптер. Разыскали почти за сутки. Мальчик не пострадал.