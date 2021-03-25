8-летнего мальчика, который внезапно выбежал на дорогу, переехала легковушка

Мальчик внезапно выбежал на дорогу Фото: lv.npu.gov.ua

На Львовщине под колесами легковушки оказался 8-летний мальчик.

Он внезапно выбежал на дорогу, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 марта в 17:20 на ул. Ивана Франко в городе Самбор. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Шкода Октавия", 48-летний житель города совершил наезд на 8-летнего пешехода, также местного жителя, который неожиданно выбежал на проезжую часть", - говорится в сообщении.

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Обстоятельства аварии выясняют полицейские.

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