85-летняя женщина повесилась на дверях в собственной квартире

В Кривом Роге Днепропетровской области в собственной квартире повесилась 85-летняя женщина.
Трагедия произошла вечером 24 марта вечером на ул. Катериновской. Женщина повесилась на дверях, пишет "Первый Городской".
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Известно, что следов насильственной смерти на ее теле не обнаружили.
Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.
В селе Антиповка, неподалеку Золотоноши Черкасской области, 35-летний Евгений Ильяшенко убил жену, 32-летнюю Наталью. А потом повесился. Тела нашли 1 марта.
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