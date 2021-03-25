85-летняя женщина повесилась на дверях в собственной квартире

Трагедия произошла вечером 24 марта вечером на улице Катериновской. Женщина повесилась на дверях Фото: оdesa.depo.ua

В Кривом Роге Днепропетровской области в собственной квартире повесилась 85-летняя женщина.

Трагедия произошла вечером 24 марта вечером на ул. Катериновской. Женщина повесилась на дверях, пишет "Первый Городской".

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Известно, что следов насильственной смерти на ее теле не обнаружили.

Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

В селе Антиповка, неподалеку Золотоноши Черкасской области, 35-летний Евгений Ильяшенко убил жену, 32-летнюю Наталью. А потом повесился. Тела нашли 1 марта.