83-летний мужчина погиб в тубдиспансере: что известно

С 3-го этажа областного противотуберкулезного диспансера выпал мужчина Фото: pixabay.com

В Луцке Волынской области 17 февраля с 3-го этажа областного противотуберкулезного диспансера выпал мужчина.

Он погиб на месте, пишут Волынские Новости. Мужчине было 83 года.

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Было ли это самоубийство или несчастный случай, пока неизвестно.

В полиции открыли уголовное производство с пометкой несчастный случай. Обстоятельства выясняются.

В Днепре в больнице им. Мечникова 44-летний мужчина покончил с собой. Пациент выпрыгнул из окна, оставив перед тем записку.