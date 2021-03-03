80-летнего мужчину пытали в собственном доме из-за 2 тыс. грн

Пострадавшего бандиты связали и начали бить по голове руками и ногами, требуя деньги и ценности Фото: kyivnews.24tv.ua

В Черкасской области неизвестные в масках ворвались в дом 80-летнего мужчины и жестоко его пытали.

Мужчина услышал подозрительный шум. После этого нападавшие выбили окно и ворвались в его дом, говорится в сюжете "Чрезвычайных новостей".

Пострадавшего бандиты связали и начали бить по голове руками и ногами, требуя деньги и ценности. После жестокой расправы, нападавшие нашли в доме 2 тыс. грн, пенсионную карточку и медали с орденами.

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После содеянного, преступники решили избавиться от мужчины. Они включили газовую конфорку. Пострадавшему удалось выпутаться из веревки.

Мужчина в больнице. Бандитов задержали.

В Хмельницком иностранец требовал у 57-летней матери сожительницы $20 тыс. несуществующего долга. В случае отказа, он угрожал ее побить.