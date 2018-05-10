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четверг, 10 мая 2018 14:00

7-летний ребенок умер от травмы ноги

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7-летний ребенок умер от травмы ноги
В Кривом Роге из скрытой травмы ноги умерла 7-летняя девочка. Фото - dnipro.depo.ua

В Кривом Роге утром 10 мая скончалась 7-летняя девочка.

За несколько дней до трагедии ребенок упал на улице и повредил ногу. Пострадавшую сразу отвезли в больницу. Ее осмотрели, однако перелома, или любых других повреждений врачи не обнаружили, сообщает "Первый городской".

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10 мая у ребенка опухла поврежденная нога. Из-за травмы девочка не могла шевелиться. Родители вызвали "скорую", однако спасти ребенка не удалось.

В поселке Сарата Одесской области умер 3-летний мальчик после падения с трактора. Отец взял сына с собой на работу. Посадил его в трактор. А сам на некоторое время вышел из кабины. При неизвестных обстоятельствах трактор начал двигаться. Это привело к падению мальчика.

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Дата
10
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