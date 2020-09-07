7-летний мальчик пытался потушить пожар и получил ожоги

Ребенок самостоятельно пыталась потушить пожар Фото: zt.20minut.ua

В селе Закутинцы Бердичевского района Житомирской области 7-летний мальчик пытался самостоятельно потушить сеновал, а в результате оказался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС в Житомирской области.

"5 сентября в 17:50 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в с. Закутинцы Бердичевского района. По прибытию на место происшествия было установлено, что горит деревянный сеновал. Большую пожарную сложность также составляло тюкованное сено, которое сохранялось внутри здания. В первую очередь бойцы 39-го пожарно-спасательного поста отбили огонь от рядом расположенного сарая, и не допустили распространение огня на большую площадь", - говорится в сообщении.

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До прибытия пожарных 7-летний мальчик бросился тушить пламя сам. В результате ребенок травмировался. С ожогами и отравлением продуктами горения мальчика доставили в больницу. Врачи говорят, что состояние ребенка удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

Пламя уничтожило сеновал и 10 тонн сена. Специалисты устанавливают причину пожара.

В селе Порошково Перечинского района на Закарпатье во время пожара погибла годовалая девочка, которую родители оставили дома со старшей сестрой. Возле постели детей родители оставили зажженную свечу, от которой и загорелось.