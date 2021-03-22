7-летний мальчик "наелся" таблеток, пока мать была под алкоголем

Когда мальчик наглотался таблеток, мать была пьяна Фото: pixabay.com

На Черниговщине 7-летний мальчик наглотался таблеток.

Инцидент произошел в селе Леляки. Мать в это время была под действием алкоголя. Ребенка сразу завезли в Варвинском центральную больницу, сообщили в полиции Черниговской области.

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"Мальчик наглотался таблеток. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии. Его мать в это время находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения ", - говорится в сообщении.

Известно, что вчера мальчика перевезли в Черниговскую областную детскую больницу. Он в сознании.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. Проверка продолжается.

В Тернополе 4-летняя девочка и годовалый мальчик отравились таблетками. Обоих детей госпитализировали.