6-летняя девочка выпала с 9 этажа: что о причастности отчима говорят в полиции

В Запорожье из окна 9 этажа выпала 6-летняя девочка. Фото: its_zp

В Запорожье из окна многоэтажки выпала 6-летняя девочка и погибла на месте. Версия того, что к этому причастен отчим девочки, не нашла своего подтверждения.

В полиции квалифицируют произошедшее, как несчастный случай. Девочка дома находилась сама. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На улице Василия Сергиенко, у подъезда под окнами многоэтажки обнаружен труп 6-летней девочки. Предварительная причина смерти - падение с высоты собственной квартиры, расположенной на 9 этаже многоэтажки", - рассказала пресс-секретарь полиции Виктория Тлустова.

По факту гибели ребенка открыто уголовное производство. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

17 марта около 15:00 под окнами многоэтажки на ул. Василия Сергиенко в Запорожье нашли тело 6-летней Маши. Местные СМИ сообщали, что якобы девочку с 9-го этажа выбросил отчим, пока матери не было дома.