6-летний ребенок видел смерть матери и младшего брата

Фото: kv.dsns.gov.ua

Почти сутки на реке Тетерев вблизи села Блидча Иванковского района Киевской области продолжались поиски тел 27-летней женщины и ее 5-летнего сына.

Утром, 13 июня спасатели нашли тело погибшей женщины, днем ​​- ее сына, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"Мать с двумя детьми пошла купаться на реку. По свидетельству очевидцев, она была пьяна. Один ребенок был на берегу и видел, что течением относит братика и маму. Все попытки выбраться на берег были напрасными", - сказано в сообщении.

Очевидцы сразу вызвали спасателей. Поиски осложняло сильное течение и большое количество затонувших остатков древесины.

Трагедия произошла вечером 12 июня. Всего с начала месяца на водоемах Украины погибли 103 человека. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, купание в необорудованных местах и ​​в нетрезвом состоянии.