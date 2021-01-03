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воскресенье, 03 января 2021 10:35

6-летнему мальчику прострелили челюсть

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6-летнему мальчику прострелили челюсть
В Тарутинском районе Одесской области 6-летний мальчик получил огнестрельное ранение в челюсть. Обстоятельства выясняют полицейские. Фото: ugorod.kr.ua

В Тарутинском районе Одесской области 6-летний мальчик получил огнестрельное ранение в челюсть.

Раненый в больнице, его состояние стабильное, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Из дома раненого ребенка, где он проживает с семьей, полицейские изъяли три единицы охотничьего оружия с соответствующими разрешениями, которое на момент изъятия находилось в сейфе. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются обстоятельства ранения ребенка". - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство.

В Лиманском районе Одесской области в результате инцидента с огнестрельным устройством были травмированы двое 6-летних девочек. Одна получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подружка - ранение живота. Обе были доставлены в медицинское учреждение.

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Дата
03
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