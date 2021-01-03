6-летнему мальчику прострелили челюсть

В Тарутинском районе Одесской области 6-летний мальчик получил огнестрельное ранение в челюсть.
Раненый в больнице, его состояние стабильное, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 16-летнего парня расстреляли в собственном дворе
"Из дома раненого ребенка, где он проживает с семьей, полицейские изъяли три единицы охотничьего оружия с соответствующими разрешениями, которое на момент изъятия находилось в сейфе. Назначен ряд экспертиз, устанавливаются обстоятельства ранения ребенка". - говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство.
В Лиманском районе Одесской области в результате инцидента с огнестрельным устройством были травмированы двое 6-летних девочек. Одна получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подружка - ранение живота. Обе были доставлены в медицинское учреждение.
Комментарии