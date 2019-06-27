6-летнего Данила отец с мачехой приковывали к двери: шокирующие фото

В с. Айдар-Николаевка на Луганщине 6-летнего Даниила 36-летний отец и мачеха, 27 лет, приковывали цепью к двери. Так наказывали мальчика за непослушание.

Семья на учете социальных служб не находилась, хотя живет очень бедно. Поэтому о том, что над ребенком в семье издеваются - никто не знал. Пока мачеха мальчика сама не попросила забрать ребенка из семьи. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала Татьяна Погукай, начальник отдела коммуникации областной полиции.

Автор: lg.npu.gov.ua На Луганщине 6-летнего Данила отец и мачеха приковывали цепью к двери. Так наказывали мальчика за непослушание

"Отец мальчика с бывшей женой воспитывали пятерых детей. Женщина злоупотребляла алкоголем, поэтому была лишена родительских прав, детей из семьи забрали. Самый младший мальчик был в интернате в Запорожье, и отец его забрал. Но и в новой семье ребенок не имел любви. Мачеха мальчика сама пришла, и попросила забрать его. Мол, непослушный. Полицейские пришли проверить, что происходит в семье. И застали мальчика прикованным на цепь к входной двери. Отец и мачеха были в это время дома", - говорит Татьяна Александровна.

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Ребенка временно поместили в районную больницу в городе Счастье. Решается вопрос о лишении отца родительских прав. Мальчик избит, степень тяжести побоев установят эксперты.

Автор: lg.npu.gov.ua На Луганщине 6-летнего Данила отец и мачеха приковывали цепью к двери. Так наказывали мальчика за непослушание

С родителями работают следователи. Уголовное производство открыли по факту злостного невыполнения родительских обязанностей. Если будет установлено, что ребенка систематически били - дело переквалифицируют.

6-летний житель села Большое Козятинского района Винницкой попал в больницу с черепно-мозговой травмой, а на голове проявились подкожные гематомы. На лице были такие гематомы, что он даже не мог открыть глаза. По предварительной версии, его избил отец.