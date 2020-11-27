62-летний мужчина через социальные сети распространял детскую порнографию

В Луцке Волынской области полицейские задержали распространителя детской порнографии.

62-летний мужчина через социальную сеть распространял фотографии несовершеннолетних, в которых были элементы порнографии, сообщили в секторе коммуникации полиции Волынской области.

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Фото: npu.gov.ua

"Фигурант выбирал себе жертв, создавая в социальной сети фиктивные учетные записи, и присоединялся в друзья к малолетним лицам. После этого злоумышленник начинал переписку с несовершеннолетними на интимные темы, предлагал разнообразные подарки, требовал от них создания фотографий обнаженных частей тела и от себя посылал фотоизображения детей с элементами порнографии ", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчине объявили о подозрении за распространение детской порнографии. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

В Днепропетровской области полицейские разоблачили мужчину, который вместе с сообщниками развращал несовершеннолетних и распространял видео и фото порнографического характера с их участием. Видео и фото запрещенного содержания преступники продавали в интернете.