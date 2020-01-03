60-летний псевдопродюсер заманил домой студентку и изнасиловал

В Киеве арестовали 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней студентки. Фото: cripo.com.ua

В Киеве арестовали 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней студентки.

Мужчина заманил свою жертву к себе в гости, назвавшись известным продюсером, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Мужчина познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. В дальнейшем под предлогом трудоустройства мужчина заманил доверчивую студентку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал", – сказано в сообщении.

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Досудебное следствие продолжается. Устанавливаются другие возможные жертвы псевдопродюсера.

За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В Одесской области правоохранители задержали 50-летнего фермера. Мужчина предложил 16-летней студентке подвезти ее домой. А потом, угрожая ножом, отвез в лесопосадку и изнасиловал. После совершения преступления пытался скрыться.