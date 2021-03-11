5-месячный мальчик умер при загадочных обстоятельствах

В городе Каменка-Днепровская Запорожской области внезапно умер 5-месячный мальчик.

Мать покормила его и уснула. Когда проснулась - ребенок уже был мертв, сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

"10 марта около 5 часов утра в отделение полиции поступила информация о смерти мальчика 5 месяцев, которого доставили из одного из частных домов города Каменка-Днепровская. Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции установили, что погибший мальчик жил с матерью и двухлетней сестрой в хозяйственной постройке, которую недавно сняла 28-летняя женщина, переехав из города Энергодара. Она нигде не работала, на учете службы по делам детей Каменка-Днепровской территориальной общины не находилась. Проживала семья при отсутствии электроснабжения и отопления в условиях полной антисанитарии ", - сообщила начальник ювенальной превенции ГУНП в Запорожской области Ольга Зинченко.

Фото: zp.npu.gov.ua

Мать объяснила, что вернулась от соседки, с которой они выпивали пиво. При этом призналась, что дети в течение двух часов находились дома абсолютно сами без всякого присмотра.

Дальнейшую судьбу 2-летней девочки решит служба по делам детей Каменско-Днепровской территориальной общины. Сейчас ребенок в больнице.

Причину смерти мальчика установит экспертиза. В полиции уже открыли уголовное производство.

В Новоукраинском районе Кировоградской области умер мальчик. Трагедия произошла 6 марта. Ребенок насмерть замерз.