5-летняя девочка застряла между деревьями - вытаскивали спасатели

В Хмельницкой области спасатели освободили пятилетнюю девочку, которая ногой застряла между стволами деревьев.

Инцидент произошел вечером, 30 апреля, в Шепетовке. Девочка играла во дворе. Самостоятельно вытянуть ногу ей не удалось. Не смогли справиться и взрослые, а потому пришлось вызывать спасателей, сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.

Автор: km.dsns.gov.ua Ребенок застрял ногой между деревьями

Автор: km.dsns.gov.ua Девочку вытаскивали спасатели

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Работники ГСЧС, которые прибыли, освободили ногу девочки с помощью бензопилы и телескопического домкрата - так они разжали стволы дерева.

Ребенок в результате инцидента не пострадал.

В городе Белая Церковь Киевской области мальчика убило током на крыше вагона. Ребенок вылез на крышу вагона, после чего сразу же получила смертельный удар током.