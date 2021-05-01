5-летняя девочка застряла между деревьями - вытаскивали спасатели

В Хмельницкой области спасатели освободили пятилетнюю девочку, которая ногой застряла между стволами деревьев.
Инцидент произошел вечером, 30 апреля, в Шепетовке. Девочка играла во дворе. Самостоятельно вытянуть ногу ей не удалось. Не смогли справиться и взрослые, а потому пришлось вызывать спасателей, сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.
Работники ГСЧС, которые прибыли, освободили ногу девочки с помощью бензопилы и телескопического домкрата - так они разжали стволы дерева.
Ребенок в результате инцидента не пострадал.
В городе Белая Церковь Киевской области мальчика убило током на крыше вагона. Ребенок вылез на крышу вагона, после чего сразу же получила смертельный удар током.
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