5-летнего мальчика ищут в поле вторые сутки

12 июня в с. Ильница Иршавского района на Закарпатье исчез 5-летний Назар.

Он был вместе с родителями на поле в 300 м от дома. Захотел пить и ушел сам в домой. Через несколько часов родные также вернулись после копания картофеля и поняли, что ребенок исчез. Сначала мальчика искали вместе с односельчанами. А потом обратились в полицию и спасателям, сообщили в ГСЧС области.

Автор: zk.dsns.gov.ua В с. Ильница Иршавского района на Закарпатье исчез 5-летний Назар. Поиски продолжаются вторые сутки

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Автор: zk.dsns.gov.ua В с. Ильница Иршавского района на Закарпатье исчез 5-летний Назар. Поиски продолжаются вторые сутки

"Вчера поиски ребенка продолжались до часу ночи. Были обследованы прилегающие территории. А также несколько километров берега вдоль реки Ильничка, протекающей неподалеку от места исчезновения ребенка. К сожалению, ребенка не нашли. Сегодня, 13 июня, в 06:00 поисковые работы продолжились", - сказано в сообщении.

Пока ребенок не найден.

В поселке Великий Бычков Закарпатской области исчезла 2-летняя девочка, когда играла во дворе с собакой. Через некоторое время тело ребенка обнаружили в реке вблизи берега.