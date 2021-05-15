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воскресенье, 16 мая 2021 10:10

4-летняя в зарослях и зарезанный профессор: новости, которые потрясли Украину в течение недели
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Уходящая неделя всколыхнула Украину рядом трагических и неприятных событий. Под Ровно 10 мая на собственном авто Аudi разбились 35-летние Андрей и Виктория Герасимчук с сыном полуторамесячным Тарасиком. Ехали на кладбище. Сиротой остался 13-летний сын женщины от первого брака. А в Ивано-Франковске на стоянке 11 мая из ручного противотанкового гранатомета подорвали внедорожник BMW Х5, принадлежащий уроженцу Львовщины 26-летнему Тарасу Белзу. Право на BMW также имел франковский дзюдоист Давид Харебава.

Автор: segodnya.ua
  На Ровенщине разбились супруги Андрей и Виктория Герасимчук с сыном Тарасом, 1,5-месяца. У женщины остался 13-летний сын от первого брака
На Ровенщине разбились супруги Андрей и Виктория Герасимчук с сыном Тарасом, 1,5-месяца. У женщины остался 13-летний сын от первого брака

Какие еще события обсуждали украинцы - вспоминает Gazeta.ua.

Утром 15 мая на дороге у Знаменского пруда в Березовском районе Одесской области нашли 4-летнюю Амину Витищак из села Малозименовое. Она исчезла накануне около 16:00. В тот день родные праздновали день рождения младшей дочери, поэтому отсутствие средней заметили только к вечеру. Всю ночь более сотни полицейских, военных, волонтеров и односельчан девочки осматривали село, обходили каждый двор. Прочесывали поля, лесополосы, кладбища, овраги и заброшенные здания. Ребенка сразу передали медикам. А за ее семью взялись полицейские и соцслужба. Других двоих детей также изъяли из семьи.

Автор: t.me/dkr_npu
  В Одесской области более 12 ч искали 4-летнюю Амину Витищак из села Малозименовое. Исчезла, когда ее родственники праздновали день рождения
В Одесской области более 12 ч искали 4-летнюю Амину Витищак из села Малозименовое. Исчезла, когда ее родственники праздновали день рождения

В Чернигове 14 мая патрульные полицейские застрелили 45-летнего Вячеслава. Он устроил семейную драку, а когда полицейские приехали на вызов - пошел на них с ножами и на просьбу бросить их не реагировал. Соседи говорят, мужчина стал агрессивным с тех пор, как начал жить с сожительницей Зоряной. Та якобы спаивала мужчину. А ему нельзя было употреблять - имел инвалидность из-за эпилепсии. Действовали ли полицейские правомерно - установит следствие.

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В Николаеве в собственной квартире на пр. Центральном убили 67-летнего Владимира Щукина. Он историк, автор десятков работ по истории Украины. Его тело 14 мая примерно в 07:00 нашел сосед. Мужчина лежал на полу, а дверь в его квартиру была открыта. Эксперт обнаружил телесные повреждения головы и ножевые ранения. Щукин изучал преступления Холокоста на территории Николаевской области. Убийство произошло в День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой. Обстоятельства гибели историка Щукина похожи на убийство в 2018-м другого николаевского историка - 64-летнего Николая Шитюка. Он был профессором Николаевского национального университета им. Василия Сухомлинского и научным руководителем кандидатской диссертации Щукина.

Автор: facebook.com/groups/728976087290214
 

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Следствие восстановило полную картину и установило причины авиакатастрофы самолета Ан-26Ш в Чугуеве Харьковской области. Основная причина трагедии - разрешение на взлеты конвейерным способом. Об этом 13 мая рассказал начальник следственного отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок. Это привело к тому, что поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя, была обнаружена во время захода на последний взлет. Так как происходил конвейер, поломка не смогла быть обнаружена экипажем своевременно. Самолет с этой поломкой взлетел, но руководители полетов не оказали практической помощи экипажу для безопасной посадки.

Автор: Сергей Старостенко
  Ан-26Ш упал вблизи Чугуева на Харьковщине вечером 25 сентября прошлого года. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил один курсант - Вячеслав Золочевский
Ан-26Ш упал вблизи Чугуева на Харьковщине вечером 25 сентября прошлого года. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил один курсант - Вячеслав Золочевский

Днем, 13 мая, в Николаеве нашли мертвым бизнесмена 55-летнего Олега Полякова. Был в розыске четыре дня. Последний раз мужчину видели 9 мая в 5:00, когда он шел из дома по улице Соборной на утреннюю прогулку. Тело обнаружили во время отработки акватории реки Ингул - было в камышах возле микрорайона Ракетное Урочище. Олег Поляков занимался строительным бизнесом. Его семья заявляла о готовности заплатить 100 тыс. грн за информацию, которая помогла бы в поисках.

Автор: mk.npu.gov.ua
  В Николаеве нашли мертвым бизнесмена 55-летнего Олега Полякова. Исчез 9 мая во время утренней прогулки
В Николаеве нашли мертвым бизнесмена 55-летнего Олега Полякова. Исчез 9 мая во время утренней прогулки

В Березном Ровенской области умер 6-летний мальчик, которого переехал грузовик ГАЗ. Авария произошла 12 мая около 19:30 на ул. Наливайко. Мать на собственном легковом авто приехала домой из садика. И пока высаживала младших детей, 6-летний выбежал на дорогу, где попал под грузовик. Водитель - сосед потерпевшей семьи, возвращался с работы домой. Он был трезв, по результатам освидетельствования. Почти 5 ч медики боролись за жизнь ребенка, но в 00:10 от полученных в ДТП травм он скончался в реанимации. Имел политравму, закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму живота и грудной клетки.

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