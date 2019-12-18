Девочку освободили спасатели. Фото: ГСЧС

18 декабря в Киеве 4-летняя девочка застряла в батарее.

Играя во время занятий в детском юношеском центре творчества она неудачно упала и ее рука застряла, сообщает ГСЧС Киева.

На место происшествия на Голосеевском проспекте вызвали спасателей. Они освободили девочку из ловушки.

Бойцы отряда технической службы слили воду из системы отопления, и с помощью гидравлических специнструментов разрезали батарею. Рука девочки не пострадала.

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После происшествия она отправилась выступать в новогоднем спектакле.

14-летний Ярослав Степаненко из города Смела Черкасской области не дал утонуть в глиняном котловане 9-летнем Богдану. Инцидент произошел еще в конце сентября, но рассказали о нем теперь, сообщили в черкасском областном управлении ГСЧС.