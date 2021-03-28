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воскресенье, 28 марта 2021 12:39

4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и разбился

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4-летний мальчик выпал из окна многоэтажки и разбился
Как произошла трагедия в полиции не уточнили. Фото: Facebook

В Одессе 4-летний мальчик выпал из окна 8-го этажа и погиб.

Инцидент произошел в Приморском районе города. Об этом информирует Нацполиция области.

Где в это время были родители ребенка и как произошла трагедия не сообщается.

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В полиции открыли досудебное расследование по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК с пометкой "несчастный случай".

38-летняя медсестра выпала из окна больницы в городе Каменка-Бугская Львовской области. Лечилась от коронавируса. В палате лежала вместе с мужем. Погибла на 2-й день госпитализации. Хотя никаких предпосылок для этого, говорят медики, у женщины не замечали. Напротив, она была достаточно активная, имела состояние средней тяжести.

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Дата
28
марта

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