48-летний мужчина изнасиловал 33-летнего знакомого

На Львовщине 48-летнего Ростислава Озарко подозревают в изнасиловании 33-летнего знакомого. Фото: npu.gov.ua

На Львовщине разыскивают 48-летнего Ростислава Озарко, которого подозревают в изнасиловании 33-летнего знакомого.

Преступление произошло еще в начале августа. Но только сегодня, 17 августа, после объявления мужчины в розыск, об этом стало известно, пишет ZAXID.NET.

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"Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого во Львове - в районе АС-2. В тот день 48-летний Ростислав Озарко встретил 33-летнего знакомого, тоже львовянина, с которым до того виделись несколько раз. Мужчины вместе посидели в баре, распивали алкоголь. После этого Ростислав Озарко пригласил 33-летнего львовянина к себе домой на улицу Богдана Хмельницкого, где его изнасиловал", - рассказали полицейские.

После обнародования информации о розыске, подозреваемый в изнасиловании Ростислав Озарко вышел на связь с полицейскими. И заверил, что готов прибыть с адвокатом и дать объяснения.

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