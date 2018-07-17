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вторник, 17 июля 2018 13:28

44-летний киевлянин во время ссоры убил отца
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44-летний мужчина избил, а затем ударил ножом своего отца
Фото: kyiv.npu.gov.ua
44-летний мужчина избил, а затем ударил ножом своего отца
44-летний мужчина избил, а затем ударил ножом своего отца

16 июля в Деснянском районе столицы 44-летний мужчина избил, а затем ударил ножом своего отца. От полученных травм пострадавший скончался, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"В полицию от врачей поступило сообщение, что в квартире на проспекте Владимира Маяковского от полученных ранений скончался мужчина. Правоохранители выяснили, что хозяин дома поссорился со своим 44-летним сыном, после чего между ними возникла драка. Злоумышленник несколько раз ударил палкой по голове отца, а затем порезал ножом. Врачи "скорой" на месте констатировали смерть мужчины", - говорится в сообщении.

По словам жены потерпевшего, сын нигде не работал и постоянно требовал деньги от родителей. На этой почве у них часто возникали семейные конфликты.

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Правонарушитель задержан. Криминалисты изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование. По факту открыли уголовное производство. Решают вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Переяславе-Хмельницком Киевской области мужчина опрометчиво нанес смертельный удар своему будущему тестю. Так он отреагировал на ссору своей невесты с отцом.

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