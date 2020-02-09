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воскресенье, 09 февраля 2020 18:10

42-летний мужчина подорвался в лесу

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42-летний мужчина подорвался в лесу
 На Харьковщине 42-летний мужчина подорвался в лесу на неустановленной взрывчатке. Фото - hk.npu.gov.ua

В лесу в поселке Буды Харьковского района нашли мертвым 42-летнего мужчину.

Имел травмы, характерные для взрыва, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

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"Предварительно, мужчина погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства", - сказано в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Открыли уголовное производство по статье "убийство" с пометкой "несчастный случай".

В Харькове в квартире многоэтажки на ул. Светлой в результате взрыва погиб 62-летний мужчина. По заключению специалистов, в доме взорвалась граната "РГД-5".

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