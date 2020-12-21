40-летний мужчина надругался над 11-летней родственницей

В Запорожье полицейские задержали подозреваемого в сексуальном насилии над 11-летней родственницей. Фото: npu.gov.ua

В Запорожье 40-летний мужчина раздел 11-летнюю родственницу, обнажил свои половые органы и касался ими ребенка. Все произошло 20 декабря дома у мужчины.

Школьница вернулась домой и рассказала обо всем матери, которая и вызвала полицию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Женщина заявила, что по отношению к ее 11-летней дочери 40-летний родственник совершил насильственные действия сексуального характера. Это произошло утром, когда девочка пришла к родственнику отдать личные вещи", - рассказали полицейские.

Ребенку оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Подозреваемого задержали. За сексуальное насилие его могут посадить на 10 лет.

На Черниговщине полицейские задержали мужчину, который развращал падчерицу. В полицию обратилась бабушка девочки.