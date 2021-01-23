3-летняя девочка получила в детском саду химический ожог

В детском саду Мариуполя 3-летняя девочка получила химический ожог. Фото: pixabay.com

В Мариуполе Донецкой области 3-летняя девочка получила ожог в детском саду.

Событие произошла 20 января в Центральном районе города. Об этом сегодня, 23 января, сообщает отдел коммуникации ГУНП области.

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"Женщина сообщила, что накануне к ней обратилась воспитательница детсада и рассказала, что ее дочь жалуется на боль в ножках. Мать забрала ребенка и уже дома обнаружила, что у нее гематомы. Как позже было установлено медиками, ребенок получил химический ожог", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых был травмирован ребенок. Открыли уголовное производство.

В детском саду №7 в Виннице сдетонировал самодельный взрывной предмет. 1 ребенок получил ожоги. О том, что у детей что-то взорвалось, сообщила воспитательница.