3-летний мальчик умер от побоев по дороге в больницу. Кого подозревают

Под Днепром мать до смерти избила 3-летнего сына. Фото: pixabay.com

В селе Дачное Меживского района на Днепропетровщине 25-летняя мать жестоко избила 3-летнего сына.

На следующий день родители решили обратиться в больницу. Однако ребенок умер в "скорой" на дороге возле села Новопавловка. Трагедия произошла утром 28 декабря, сообщает Днепр оперативный.

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Отмечается, что мать била сына по всему туловищу и конечностям. У ребенка - множественные ушибы мягких тканей.

Тело мальчика направили на экспертизу для установления причины смерти. Его мать задержали.

В реанимационном отделении детской больницы в Хмельницком умерла 4-летняя девочка из села Ходаковцы. Ее госпитализировали с многочисленными травмами. Полиция в избиении девочки подозревает 34-летнюю мать.