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понедельник, 27 июля 2020 18:11

3-й день ищут пропавшую 12-летнюю девушку

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3-й день ищут пропавшую 12-летнюю девушку
В Донецкой области ищут 12-летнюю Ольгу Попову из поселка Мангуш. Фото: dn.npu.gov.ua

В Донецкой области 3-й день ищут 12-летнюю Ольгу Попову из поселка Мангуш под Мариуполем.

Девочка в пятницу ушла из дома и до сих пор не вернулась. Ни родственникам, ни полиции, неизвестно, где она находится, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Когда девочку видели в последний раз, она была одета в платок голубого цвета, шорты джинсовые голубого цвета, футболку голубого цвета в горох и куртку синего цвета с капюшоном.

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Ее приметы: рост около 160 см, глаза карие, волосы темные коротко стриженные, худощавая.

Из особых примет - шрам на лице у глаза.

Если кому известна информация о местонахождении ребенка, просят обращаться по телефонам: 0(6297) 2 44 94, 0(67) 454 88 24 або 0(96) 744 41 71.

В Донецкой области разыскали пропавшую 16-летнюю Юлию Жолобович из села Серебрянка Бахмутского района. В поисках девушки более 100 полицейских обследовали поля, лесополосы, опрашивали жителей окружающих, проверяли автостанции и вокзалы.

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Дата
27
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