33-летняя беременная и 10 ее детей чуть не погибли в доме

На Ровенщине угорели 33-летняя беременная женщина и 10 ее детей в возрасте от 2 до 13 лет. Фото: 5 канал

В селе Малушка Березнивского района Рлвенской области угорели 33-летняя беременная женщина и 10 ее детей в возрасте от 2 до 13 лет.

Происшествие случилось около 4 утра 24 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В четыре утра дети разбудили отца, потому что задыхались и кашляли. Между тем угарный газ в двухэтажном доме распространялся мгновенно. 33-летнюю беременную жену и десятерых детей мужчина срочно доставил в больницу. После оказания медицинской помощи их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

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Выяснилось, что угарный газ образовался из-за неправильного подключения газового котла. По предварительным результатам обследования, эффект обратной тяги также вызвал сильный ветер.

Следователи начали уголовное производство по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком".

Три человека угорели в собственном доме в Киевской области. Погибли супруги и их взрослая дочь, еще одна их родственница выжила.