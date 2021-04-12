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понедельник, 12 апреля 2021 18:47

33-летний скрипач выпал с пятого этажа: подробности происшествия

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33-летний скрипач выпал с пятого этажа: подробности происшествия
Во Львове 33-летний скрипач выпал из окна 5-го этажа и выжил. Фото: sputnik.by

Мужчина, который выжил после падения из окна 5-го этажа на ул. Пасечной во Львове, - скрипач 33-летний Маркиян.

Музыкант с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, кататравму и перелом ноги. Также известно, что львовянин находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет ZAXID.NET.

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Личные данные мужчины не разглашаются. По данным источников издания, музыкант сотрудничал с известным оркестром "Виртуозы Львова".

"Причиной такого поступка мог стать бытовой конфликт - 33-летний музыкант поссорился с женой, пришел к родителям, где и случился трагический инцидент", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 4:00 12 апреля на ул. Пасечной, 58. Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой помощи Львова. Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

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