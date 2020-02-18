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вторник, 18 февраля 2020 18:10

32-летняя учительница продавала наркотики
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В Ровно 32-летняя учительница приторговывала метамфетамином
Фото: rv.npu.gov.ua
В Ровно 32-летняя учительница приторговывала метамфетамином
В Ровно 32-летняя учительница приторговывала метамфетамином
В Ровно 32-летняя учительница приторговывала метамфетамином
В Ровно 32-летняя учительница приторговывала метамфетамином

В Ровно 32-летняя учительница приторговывала наркотиками. Ее задержали на продаже шести доз метамфетамина стоимостью 600 грн вечером 17 февраля на ул. Елены Телиги.

Аналогичное психотропное вещество обнаружили у нее дома во время обыска, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Во время санкционированного обыска в квартире женщины полицейские обнаружили и изъяли еще один пакетик с метамфетамином, а также около 10 блистеров с таблетками. Изъятое направили на экспертизу", - сказано в сообщении.

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Известно, что женщина воспитывает малолетнего сына и преподает в одном из учебных заведений Ровно.

Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Учительница начальных классов одной из школ Борщевского района Тернопольской области вместе с сообщником приторговывала психотопамы, содержащие амфетамин. За грамм запрещенного вещества торговцы просили 300 грн. Обоих задержали на "горячем" во время передачи клиентам товара.

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