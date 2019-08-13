32-летний мужчина выбросил с балкона 56-летнюю возлюбленную

В Одессе 56-летнюю женщину выбросил с балкона 32-летний сожитель. Женщина выжила. Фото - 5 канал

На улице Космонавтов в Одессе с балкона на 3-м этаже жилого дома упала 56-летняя женщина и осталась жива.

Пострадавшей вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у нее множественные переломы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает od-news.com.

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Впоследствии выяснилось, что пострадавшую сбросил с балкона 32-летний сожитель.

Полицейские задержали подозреваемого. Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается следствие.

С 7-го этажа дома на проспекте Центральном в Николаеве выпала женщина. Потерпевшая проживала вместе со своим 35-летним сыном, который часто устраивал ссоры с ней. Находясь изрядно навеселе, мужчина снова устроил дебош, во время которого столкнул мать с балкона дома.