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суббота, 10 августа 2019 16:04

32 человека: в полиции обнародовали еще одну интересную статистику

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32 человека: в полиции обнародовали еще одну интересную статистику
За первую неделю самостоятельные пешие патрули Национальной гвардии Украины задержали 32 человека по подозрениям в совершении уголовных преступлений. Фото - ТСН

За первую неделю самостоятельные пешие патрули Национальной гвардии Украины задержали 32 человека по подозрениям в совершении уголовных преступлений. Об этом сообщает пресс служба МВД Украины в Facebook.

Отмечается, что кроме упомянутых 32-х, еще 19 человека были задержаны совместно с работниками Национальной полиции Украины во время участия в профилактических мероприятиях, в районе проведения операции Объединенных сил и местах летнего оздоровительного сезона.

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Больше всего таких правонарушений квалифицированно за незаконный оборот наркотиков и психотропних веществ.

1688 человек погибли в дорожно-транспортных происшествиях в Украине в январе-июле 2019 года. В среднем ежедневно гибнет 8 человек, каждые 3:00 - один человек. Статистику по ДТП обнародовал Департамент патрульной полиции Нацполиции.

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