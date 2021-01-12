31-летний мужчина убил жену на глазах у детей

Во Львове 31-летний мужчина забил до смерти свою 30-летнюю жену на глазах у 3-х детей. Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львове 31-летний мужчина забил до смерти свою 30-летнюю жену, а потом вызвал полицию.

Все произошло на глазах их детей 2 и 5 лет и 6 месяцев 12 января в 7:20, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес своей жене телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В это время в квартире находились 3 ребенка. Их мать умерла до приезда медиков", - рассказали в полиции.

Подозреваемого задержали. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. За содеянное ему грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Семья, где произошло убийство, благополучная и не состоит на учете в социальных службах.

В селе Раковец, что в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, 35-летний мужчина ворвался в дом бывшей 27-летней жены и порезал ее. Все произошло на глазах у их общих малолетних детей. Мужчину задержали.