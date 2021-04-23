31-летнего мужчину знакомый держал на цепи

В селе Бетрадь Береговского района Закарпатской области 31-летний мужчина держал на цепи 43-летний знакомый. Только через несколько дней пострадавший смог освободиться и сбежать. Так и вернулся домой - закованный в цепи и с замком на шее.

Злоумышленника, который пленил знакомого, разыскали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua На Закарпатье 31-летнего мужчину держал на цепи знакомый

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 75-летнего мужчину приковали среди двора цепью

"31-летний потерпевший пошел в гости к знакомому. Мужчины выпили. А потом, по словам пострадавшего, его приятель избил и заковал в цепи в своем доме", - рассказали полицейские.

Автор: zk.npu.gov.ua 43-летнего злоумышленника задержали. Ему грозит до пяти лет за решеткой

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику грозит до пяти лет за решеткой.

В Киеве задержали таксиста, который удерживал на цепи пассажира из-за долга за поездку в размере 7 тыс. грн. Пленника оставил в подвале собственного гаража в селе Софиевская Борщаговка. Пострадавший нашел в помещении инструменты, благодаря чему ему удалось самостоятельно освободиться. В неволе он провел 7 ч.