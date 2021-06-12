2-летняя девочка всю ночь бродила по полям: история счастливого спасения в фото

Фото: Сергей Шайхет

В Воеводском на Николаевщине всю ночь искали 2-летнюю Ольгу Шевчук. Она пропала 11 июня с собственного двора.

Нашли путешественницу сегодня, 12 июня, около 9:30 на поле - в пяти километрах от дома. Она замерзла, была испугана и плакала. И говорила, что искала друзей, рассказал Gazeta.ua начальник областной полиции Сергей Шайхет.

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"В эту ночь не спал никто. Сразу после сообщения, что в дворе у дома играла и исчезла двухлетняя девочка, мы по тревоге подняли весь личный состав полиции, развернули масштабную розыскную операцию и создали оперативный штаб. Более 300 правоохранителей, местных и неравнодушных граждан прочесывали поселок Воеводское и ближайшие населенные пункты, заброшенные помещения, пустыри, колодцы, лесополосы и водоемы. Поднимали квадрокоптер", - рассказал Шайхет.

Девочка здорова здоровая и невредима. Ее передали родителям.

14 апреля в селе Раговка в Киевской области пропал 2-летний Богдан Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына примерно в 16:00. И сначала пыталась искать мальчика самостоятельно. Однако не нашла и примерно в 21:00 обратилась в полицию. Мальчика 15 час. искали более 300 человек - полицейские, военные, спасатели и волонтеры из Киевской и других областей. Приобщили авиацию. Его нашли оперативники за селом. Был обессилен, голодный и холодный.