2-летняя девочка едва не утонула в бассейне. Видео спасения

Ребенок чуть не утонул в бассейне. Фото: Апостроф

В Киеве 2-летняя девочка упала в бассейн и едва не утонула.

Ребенка в бассейне обнаружила мать, позвонила в экстренные службы и сообщила, что дочь утонула. Когда патрульные прибыли на вызов, она оказывала помощь ребенку, который лежала на траве, сообщают в патрульной полиции Киева.

Патрульные убедились в проходимости дыхательных путей ребенка и в том, что он начал дышать.

Девочку положили в стабильное боковое положение и согревали полотенцами.

На вызов прибыл еще один экипаж. Полицейские успокоили мать девочки и маленького брата, которые находились в шоковом состоянии, а также обеспечили беспрепятственный проезд медиков к месту происшествия.

Ребенка госпитализировали.

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