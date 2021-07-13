2-летняя девочка едва не утонула в бассейне. Видео спасения

В Киеве 2-летняя девочка упала в бассейн и едва не утонула.
Ребенка в бассейне обнаружила мать, позвонила в экстренные службы и сообщила, что дочь утонула. Когда патрульные прибыли на вызов, она оказывала помощь ребенку, который лежала на траве, сообщают в патрульной полиции Киева.
Патрульные убедились в проходимости дыхательных путей ребенка и в том, что он начал дышать.
Девочку положили в стабильное боковое положение и согревали полотенцами.
На вызов прибыл еще один экипаж. Полицейские успокоили мать девочки и маленького брата, которые находились в шоковом состоянии, а также обеспечили беспрепятственный проезд медиков к месту происшествия.
Ребенка госпитализировали.
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В Хмельницкой области трое детей дрейфовали на дырявой лодке по реке Вовк.
Дети в лодке звали на помощь. Местные жители сразу вызвали спасателей.
Когда спасатели прибыли на место, дырявое судно было наполовину заполненное водой.
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