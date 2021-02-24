2-летний сын пырнул ножом мать

Женщина утверждает, что ранения получила от 2-летнего сына, который схватил нож Фото: pixabay.com

В Ровно 28-летняя женщина дома получила колотую рану.

Она утверждает, что ранения получила от 2-летнего сына, который схватил нож, сообщили в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

Инцидент произошел 23 февраля, в 19:00 в одной из квартир многоэтажки на ул. Макарова. Как объяснила потерпевшая, она напоролась на нож, который держал в руках ее сын. 34-летний муж женщины рассказал, что раненую жену он увидел, когда зашел на кухню.

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Человек в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Врачи доставили женщину в больницу, где ей оказали неотложную помощь. С диагнозом колотая рана грудной клетки ее госпитализировали", - говорят в полиции.

Открыли уголовное производство. Обстоятельства выясняются.

В одном из сел Нововолынской территориальной общины на Волыни мужчина порезал брата, жену. Также набросился с ножами на полицейских.