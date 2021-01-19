2-летний мальчик задушился за диваном

Автор: cn.npu.gov.ua На Черниговщине погиб 2-летний мальчик. Он задушился, забравшись за диван

В селе Малая Загоровка Нежинского района Черниговской области погиб 2-летний мальчик. Он задушился, забравшись за диван.

Трагедия произошла 18 января около 17:00, когда родители ребенка были дома, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 11-летний мальчик повесился во время игры

"Мальчик залез за диван, зажался и удавился. На теле ребенка обнаружен порывистый синяк у челюсти, что продолжается на надключичной области", - рассказали в полиции.

Дело расследуют как умышленное убийство. Полиция проверяет обстоятельства смерти мальчика.

На Харьковщине 11-летний школьник задушился во время игры в прятки. Шестиклассник играл в сарае с 2 одноклассниками. Залез на чердак. Под ним треснула гнилая доска. Мальчик полетел вниз и задушился замком куртки.