2-летний мальчик выпал из окна, пока баба отвлеклась на дела

В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик.
С многочисленными травмами ребенка госпитализировали, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Мальчик был дома с бабой. Пока она отвлеклась, малыш вылез на подоконник и выпал из окна", - рассказали в полиции.
Следователи выясняют обстоятельства происшествия.
В Приморском районе Одессы 3-летний мальчик выпал из окна и погиб. По информации правоохранителей, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки.
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