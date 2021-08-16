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понедельник, 16 августа 2021 09:44

2-летний мальчик выпал из окна, пока баба отвлеклась на дела

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В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-летний мальчик.

Автор: mk.npu.gov.ua
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Автор: mk.npu.gov.ua
  В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-Ричи мальчик
В Николаеве из окна четвертого этажа выпал 2-Ричи мальчик

"Мальчик был дома с бабой. Пока она отвлеклась, малыш вылез на подоконник и выпал из окна", - рассказали в полиции.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия.

В Приморском районе Одессы 3-летний мальчик выпал из окна и погиб. По информации правоохранителей, ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажки.

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Дата
16
августа

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