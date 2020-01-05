29-летний спасатель погиб при трагических обстоятельствах

В аварии на Черниговщине погиб столичный спасатель 29-летний Сергей Друковский. Фото - facebook.com/DSNSKyiv

Два человека погибли в автомобильной аварии в городе Борзна на Черниговщине.

Водитель внедорожника не справился с управлением. Сначала врезался в столб, затем в жилой дом, от чего перевернулся. В салоне находились двое мужчин - 30-летний водитель и его 29-летний пассажир. Их спасти не удалось, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ужасной аварии погибли два водителя

Погибшим пассажиром оказался столичный спасатель Сергей Друковский, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Киева.

"В аварии погиб 29-летний Сергей Друковский, пожарный-прожекторист 2-й пожарно-спасательной части. Дорожно-транспортное происшествие произошло в г. Борзны Черниговской области", - говорится в сообщении.

Это уже вторая потеря в ГСЧС Киева с начала года. 2 января на Киевщине в автотроще погиб еще один спасатель - 33-летний Николай Тунеев.