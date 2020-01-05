29-летний спасатель погиб при трагических обстоятельствах

Два человека погибли в автомобильной аварии в городе Борзна на Черниговщине.
Водитель внедорожника не справился с управлением. Сначала врезался в столб, затем в жилой дом, от чего перевернулся. В салоне находились двое мужчин - 30-летний водитель и его 29-летний пассажир. Их спасти не удалось, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ужасной аварии погибли два водителя
Погибшим пассажиром оказался столичный спасатель Сергей Друковский, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Киева.
"В аварии погиб 29-летний Сергей Друковский, пожарный-прожекторист 2-й пожарно-спасательной части. Дорожно-транспортное происшествие произошло в г. Борзны Черниговской области", - говорится в сообщении.
Это уже вторая потеря в ГСЧС Киева с начала года. 2 января на Киевщине в автотроще погиб еще один спасатель - 33-летний Николай Тунеев.
Комментарии