27-летний мужчина исчез вместе с авто

В Одессе разыскивают 27-летнего Игоря Ижика.

Мужчина в ночь на 31 декабря прошлого года уехал из дома на собственном автомобиле "ГАЗ-31105" и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одессе разыскивают 27-летнего Игоря Ижика

Приметы: рост 173-175 см, стриженый наголо, глаза светлые, среднего телосложения.

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Был одет: в темные спортивные штаны, синюю спортивную кофту, темно-синие кеды.

Автор: od.npu.gov.ua Мужчина скрылся на собственном автомобиле «ГАЗ-31105»

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить в Хаджибеевское отделение полиции по телефонам: (048) 723-34-74, (048) 723-44-56 или по спецлинии "102".

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